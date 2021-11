Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : succès de la coopération avec Gazprom information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 11:50









(CercleFinance.com) - Eutelsat, via sa filiale Konnect Russia, et Gazprom MKS annoncent les résultats d'un vaste projet de coopération dont l'objectif était de réduire les émissions de CO2 provenant des filiales de transport de gaz de Gazprom. En effet, dans le cadre d'un projet biennal visant à réduire le volume de gaz rejeté lors des réparations effectuées sur les gazoducs de 13 entités, quelque 400 transferts ont été effectués à l'aide de stations de compression mobiles. Dans ce cadre, les communications par satellite se sont imposées comme dispositif optimal permettant d'assurer la supervision d'opérations complexes, notamment la gestion centralisée du réseau de stations de compression mobiles. Selon Eutelsat, 'les retombées de ce programme ont été très positives, puisqu'il a permis d'économiser environ un milliard de mètres cubes de gaz naturel, ce qui représente une diminution des émissions de gaz à effet de serre de 17 millions de tonnes d'équivalent CO2'.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -3.41%