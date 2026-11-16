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EUTELSAT : Stochastiques en zone de surachat
information fournie par Day By Day 16/11/2026 à 05:35

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CONTEXTE MOYEN TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la baisse. Le rebond gagne en vigueur. Il est trop tôt pour parler de retournement haussier. La tendance de fond serait remise en cause en cas de franchissement de 9,100 €.

PREVISION COURT TERME

La tendance est baissière. La reprise est une consolidation. Les Stochastiques sont en zone de surachat. La baisse peut bientôt reprendre vers 1,700 €. La tendance de fond serait remise en cause en cas de franchissement de 2,600 €.


Dernier cours : 1.74
Support : 1.7 / 1.35
Resistance : 2.3 / 2.6
Opinion court terme : negative
Opinion moyen terme : negative

EUTELSAT : Stochastiques en zone de surachat

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Cette analyse a été élaborée par Day By Day et diffusée par BOURSORAMA le 16/11/2026 à 05:35:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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