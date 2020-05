Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : signe un contrat avec Telenor Maritime Cercle Finance • 06/05/2020 à 18:13









(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce la signature avec Telenor Maritime d'un accord pluriannuel portant sur la couverture en bande Ku de zones maritimes en Europe, dans les Caraïbes et en Asie du Sud-Est, ainsi que sur des liaisons transatlantiques. Il sera ainsi possible de proposer une connexion internet à haut débit aux passagers des navires de croisière et des ferries. Philippe Oliva, Directeur commercial d'Eutelsat Communications a ajouté : ' Telenor Maritime devient ainsi son principal fournisseur de services gérés dans le domaine de la connectivité maritime et lui permet de renforcer son offre de services à haut débit auprès de ses clients. Ce contrat témoigne de la couverture inégalée qu'offrent nos ressources en orbite, mais aussi de notre capacité à proposer des solutions sur mesure à nos clients. '

