Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : signe un contrat avec RCG en Nouvelle-Zélande Cercle Finance • 07/04/2021 à 11:26









(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications et the Rural Connectivity Group (RCG), une joint-venture entre les trois opérateurs de réseaux mobiles de Nouvelle-Zélande, ont signé un contrat portant sur la fourniture d'un réseau de télécommunications modernisé aux îles Chatham de Nouvelle-Zélande. Selon les termes de cet accord pluriannuel, RCG utilisera le satellite Eutelsat 172B pour permettre au Rural Connectivity Group de fournir un réseau de télécommunications modernisé apportant une connectivité importante aux îles, dans le cadre de la phase 2 de l'initiative Rural Broadband du gouvernement néo-zélandais. Le satellite haute performance d'Eutelsat couvrant l'océan Pacifique Sud, permet une couverture à 100% de cette région. Cette initiative permettra également de maximiser la couverture haut débit des résidents des îles Chatham, apportant ainsi un soutien à ses activités clés que sont le tourisme, la pêche et l'agriculture.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris +2.01%