Eutelsat: signe un accord de partenariat avec Intelsat

(CercleFinance.com) - Eutelsat Group et Intelsat viennent de signer un vaste accord de partenariat pluriannuel de plusieurs millions de dollars portant sur la constellation OneWeb en orbite basse (LEO) d'Eutelsat.



Entrant en vigueur à la mi-2024, le partenariat pourrait atteindre 500 millions de dollars sur sept ans.



Il comprend un engagement ferme de 250 millions de dollars, intégrant l'accord de 45 millions de dollars signé en mars 2023, assorti d'options à hauteur de 250 millions de dollars supplémentaires à l'issue de la période de sept ans.



Intelsat pourra ainsi associer les capacités du réseau LEO de OneWeb à ses propres ressources GEO et terrestres afin de proposer des solutions intégrales destinées aux secteurs des réseaux, des services gouvernementaux et de la mobilité.



Le partenariat portera sur l'opportunité d'intégrer le savoir-faire d'Intelsat dans la mise en place de la constellation OneWeb de nouvelle génération dont Intelsat sera l'un des principaux utilisateurs.



Eva Berneke, Directrice générale d'Eutelsat Group, a déclaré : ' Le partenariat met en exergue la nécessité pour les principaux acteurs de l'industrie satellitaire d'être à même, dès à présent, de proposer à leurs clients des solutions multi-orbites. Nous sommes en outre ravis de pousser plus loin encore notre démarche collaborative avec Intelsat, en bénéficiant de son expertise inégalée dans les segments clés de marché, notamment l'aviation et les services gouvernementaux. '





