Eutelsat : signe un accord de 100 ME avec la GSA

(CercleFinance.com) - L'Agence du GNSS européen (GSA) a sélectionné Eutelsat Communications pour assurer le développement, l'intégration et l'exploitation de son service de nouvelle génération EGNOS GEO-4. L'accord signé entre Eutelsat et la GSA représente une valeur totale de 100 millions d'euros, dont 85 millions d'euros sont subordonnés à la confirmation de l'octroi des fonds alloués par l'Union européenne au programme EGNOS sur la période 2021-2027. Il porte sur une durée de 15 ans. ' EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) est le service européen de navigation par recouvrement géostationnaire qui opère en tant que service d'augmentation pour les systèmes mondiaux de géolocalisation par satellite, permettant d'améliorer la fiabilité des informations liées au positionnement ' indique le groupe.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris +0.17%