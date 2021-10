Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : signature d'un accord avec Deutsche Telekom information fournie par Cercle Finance • 07/10/2021 à 18:08









(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom et Eutelsat Communications annoncent la signature d'un accord portant sur la distribution par Deutsche Telekom de services haut débit par satellite via le satellite Eutelsat Konnect. L'accord signé prévoit la commercialisation par Deutsche Telekom des offres Internet à haut débit d'Eutelsat Konnect auprès des foyers allemands disposant d'une connexion Internet réduite, dès la fin de 2021. Deutsche Telekom pourrait proposer ses propres produits en s'appuyant sur les infrastructures actuelles et futures d'Eutelsat.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris +0.98%