Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : signature d'accords avec AfricaXP Cercle Finance • 13/02/2020 à 11:37









(CercleFinance.com) - Le groupe Eutelsat annonce la signature d'accords pluriannuels avec le distributeur de contenus et éditeur de chaînes AfricaXP, portant sur de la capacité en bande Ku sur deux satellites. 'Ces ressources permettront à AfricaXP d'étendre la couverture de sa plateforme de télévision en réception directe gratuite, baptisée Premium.Free', indique le groupe. Le montant du contrat n'a pas été précisé.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -1.17%