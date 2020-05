Eutelsat : sélectionné par Travel Africa Network

(CercleFinance.com) - Eutelsat a été sélectionné par Travel Africa Network pour la diffusion de sa première chaîne de voyage africaine en haute définition, avec un contenu 100% africain dédié à la promotion du tourisme en Afrique.

Le contrat pluriannuel permettra à Travel Africa Network de diffuser du contenu à travers l'Europe et la région MENA, couvrant la gastronomie, la culture africaine, les meilleurs endroits pour voyager et séjourner et les documentaires.

' Avec leur couverture paneuropéenne unique, les satellites HOTBIRD couvrent l'un des plus grands systèmes de diffusion en EMEA, pour fournir du contenu à plus de 135 millions de foyers TV en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient ' indique le groupe.

Nicolas Baravalle, vice-président régional, Afrique subsaharienne d'Eutelsat a déclaré: ' Nous espérons que cela ouvrira la voie à davantage de chaînes africaines ciblant l'Europe et la région MENA. '