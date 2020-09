Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : salué pour le contrat renouvelé avec Sky Italia Cercle Finance • 02/09/2020 à 14:37









(CercleFinance.com) - Eutelsat grimpe de plus de 4% après le renouvellement par l'opérateur de satellites de son contrat avec Sky Italia, pour la diffusion de ses programmes grâce aux ressources en orbite de sa position Hotbird. Ce contrat pluriannuel représente un carnet de commandes sécurisé de l'ordre de 450 millions d'euros et garantit des revenus annuels globalement stables pour Eutelsat à moyen terme. Par ailleurs il comporte diverses options d'extension futures. 'Ce renouvellement était au centre des attentions des investisseurs depuis plusieurs années, étant donné que Sky UK et Canal+ ont tous deux suggéré ces dernières années qu'ils ont réalisé de bonnes économies dans leurs renouvellements avec SES', rappelle Barclays. 'La bonne nouvelle est qu'Eutelsat pointe le renouvellement comme étant 'globalement stable' en termes de revenus pour Eutelsat à moyen terme', poursuit le broker, qui réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 10,35 euros.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris +4.11%