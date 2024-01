Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eutelsat: révision en baisse des objectifs 2023-24 information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce réviser ses objectifs financiers pour l'exercice 2023-24, attendant désormais un chiffre d'affaires dans une fourchette comprise entre 1,25 et 1,3 milliard d'euros (contre 1,32 à 1,42 milliard précédemment).



L'EBITDA ajusté 2023-24 est quant à lui attendu entre 650 et 680 millions d'euros (contre 725 à 825 millions précédemment). En outre, les objectifs pour l'exercice 2024-25 sont suspendus jusqu'à la publication des résultats annuels prévue le 2 août prochain.



Si 'les activités historiques demeurent en ligne avec les performances attendues', l'opérateur de satellites précise que 'les résultats enregistrés par les activités LEO de OneWeb montrent un certain retard par rapport au calendrier initial'.





