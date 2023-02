Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: résultat net divisé par trois au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 17/02/2023 à 09:12









(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications publie un résultat net attribuable de 52 millions d'euros pour son premier semestre 2022-23, en recul de 68,7%, et une marge d'EBITDA à 72,9% à taux de change constant (73% en publié), à comparer à 76,1% un an plus tôt.



Cette dégradation de la rentabilité de l'opérateur de satellites reflète un repli du chiffre d'affaires de 6,1% sur une base comparable (+0,3% à 574 millions d'euros sur une base publiée), un repli tiré en particulier par l'activité broadcast.



Eutelsat confirme tous ses objectifs financiers pour l'exercice 2022-23 en standalone, et ceux à plus long terme. Par ailleurs, la finalisation de l'opération de rapprochement avec OneWeb est prévue d'ici au deuxième ou troisième trimestre 2022-23.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -5.99%