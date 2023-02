Eutelsat : repli semestriel de son Ebitda à 3,8%

(AOF) - Eutelsat a annoncé ses résultats du premier semestre 2022-2023 qui ressortent globalement en baisse mais qui sont conformes à sa feuille de route. Le résultat net s'établit à 51,9 millions d'euros, en chute de 68,7%. Entre juin et décembre dernier, son Ebitda a accusé un repli de 3,8% sur un an, à 419 millions d'euros. La marge d'Ebitda a reculé de 3,1 points à 73%. L’opérateur de satellites a enregistré sur la même période un chiffre d'affaires de 573,8 millions d'euros en faible croissance de 0,3%.

Au 31 décembre 2022, le carnet de commandes s'établit à 3,7 milliards d'euros contre 4,2 milliards d'euros au 31 décembre 2021 et 4,0 milliards d'euros au 30 juin 2022.

Au premier semestre 2022-23, les flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation ressortent à 353 millions d'euros, en baisse de 10 millions d'euros sur un an, principalement en raison du recul de l'Ebitda, qui a été partiellement compensé par une diminution du besoin en fonds de roulement, suite à un niveau d'encaissements plus élevé ce semestre.

Au 31 décembre 2022, l'endettement financier net s'élève à 2,9 milliards d'euros, en hausse de 182 millions d'euros par rapport à fin juin 2022.

L'Assemblée générale annuelle des actionnaires réunie le 10 novembre 2022 a approuvé le versement d'un dividende de 0,93 euro par action au titre de l'exercice clos le 30 juin 2022, ainsi que l'option permettant aux actionnaires de recevoir la totalité du dividende, soit en espèces, soit en actions nouvelles de la société. Cette option devait être exercée du 21 novembre 2022 au 9 décembre 2022 inclus.

En outre, l'acquisition du fournisseur britannique d'accès à Internet à haut débit OneWeb, annoncée en juillet 2022, devrait se tenir au deuxième ou au troisième trimestre de cette année.

Côté perspectives, Eutelsat anticipe toujours, pour l'exercice 2022-2023, un chiffre d'affaires des activités opérationnelles compris entre 1,14 milliard et 1,17 milliard d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Deuxième opérateur mondial de satellites de télécoms créé en 1977, avec une part de marché de 16 % ;

- Chiffre d’affaires de 1,51 Md€ généré par 36 satellites en opération, réparti entre la video pour 61 %, les data et video professionnelles pour 14 %, les services aux gouvernements pour 12 %, la connectivité mobile pour 7 % et le Haut débit fixe pour 6 % ;

- Diversité internationale entre l'Europe (26 %), l'Afrique du nord-Proche-Orient (22 %), les Amérique (10%), l'Afrique sub-saharienne (10 %), l'Europe centrale (9 %) ;

- Modèle d'affaires fondé sur la génération d’autofinancement libre via des contrats de 10 à 15 ans -durée de vie d'un satellite- et sle retour à la croissance via la video et à la connectivité ;

- Capital détenu à 19,8 % par BPIFrance, 7,5 % par le Fonds stratégique d’investissement et 6,7 % par China Investment Capital, Dominique d'Hinnin présidant le conseil d'administration de 11 membres et Eva Berneke nouvelle directrice générale;

- Situation financière maîtrisée avec une dette nette de 2,8 Mds€ (levier de la dette de 3,27) avec 1,9 Md€ de liquidités.

Enjeux

- Stratégie d’ici 2025 : accélération de la croissance dans la vidéo (montée en puissance du Haut débit avec ViaSat, et de la Haute définition) et dans la connectivité : lancement de la solution de services managés Eutelsat Advance / projet Comète de retour à la croissance / entrée en service de capacités substantielles à partir de l’exercice 2023-24 avec d’importants engagements fermes sécurisés ;

- Stratégie d'innovation intégrée au modèle d'affaires ;

- Stratégie environnementale structurée entre la gestion de la flotte spatiale dans le cadre de l’initiative Net Zero Space-éviter la congestion, gérer les débris spaciaux et diminuer l'impact de fin de vie des satellites- et l'optimisation de l'impact des opérations terrestres ;

- Libération, au profit de la FCC américaine, du spectre en bande C d’ici début 2022, pour un montant global de 507 MS ;

- Exécution de la stratégie IoT avec ELO et IoT First, service clé en main opérant sur la flotte géostationnaire ;

- Visibilité de l’activité avec un carnet de commandes de 4 Mds€ : 4 entrées en service de satellites en 2023 (Eutelsat 10B, Eutelsat Hotbird 13G et 13F, Konnect VHTS) et 1 en 2024 (Eutelsat 36 D).

Défis

- Exposition aux projets TV connectée de Google/Qualcomm et concurrence de Tesla, SES… ;

- Impact du conflit russo-ukrainien (6,3 % des revenus du fait de clients russes, location de la capacité de 4 satellites du russe RSCC, pour une valeur nette de 322 M€) : 6 lancements prévus pour Oneweb à partir de Baïkonour répartis chez SpaceX et New Space India et suspension de diffusions ;

- Vers une fusion par échange d’actions avec le britannique OneWeb, déjà détenu à 22,9 % et valorisé 3,4 Mds : paiement par émission de 50 % de nouvelles actions Eutelsat, au prix unitaire de 12 € / complémentarité des offres (satellites géostationnaires ou en orbite basse) dans la connectivité / potentiel de création de valeur estimé à 1,5 Md€ / anticipations 2022-2023 : 1,2 Md€ de revenus et bénéfice d’exploitation de 700 M€ ;

- Objectifs 2022-2023 (hors prise en compte de OneWeb), d’un chiffre d’affaires de 1,15 à 1,18 Md€, d’un autofinancement libre de 420 M€ et d’économies de coûts de 20 à 25 M€, le retour à la croissance des revenus étant reitéré pour 2023-24, avec les entrées en service de Konnect VHTS et Eutelsat 10B, avec maintien des investissements à 400 M€ jusqu’en 2024.

Analyse sectorielle Communication et Médias

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.