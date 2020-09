Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat renouvelle un contrat avec Sky Italia et sécurise ses revenus Reuters • 02/09/2020 à 08:30









PARIS, 2 septembre (Reuters) - L'opérateur de satellites Eutelsat ETL.PA a annoncé mercredi le renouvellement de son contrat de capacité signé avec Sky Italia, ce qui lui permet de garantir des revenus annuels globalement stables à moyen terme. Ce contrat pluriannuel, qui porte sur le renouvellement des ressources en orbite à la position HOTBIRD d'Eutelsat, représente un carnet de commandes sécurisé de l'ordre de 450 millions d'euros, a précisé le groupe dans un communiqué. "Il comporte diverses options d'extension futures qui représentent un potentiel de chiffre d'affaires additionnel", ajoute Eutelsat. (Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris 0.00%