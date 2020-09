EUTELSAT renouvelle son partenariat avec Sky Italia

(AOF) - Eutelsat Communications et Sky Italia ont conclu un accord stratégique portant sur le renouvellement des ressources en orbite à la position HOTBIRD d'Eutelsat. Il permettra à Sky, leader sur le marché italien, de poursuivre la diffusion de ses programmes premium auprès d'environ 5 millions de foyers. Ce contrat pluriannuel représente un carnet de commandes sécurisé de l'ordre de 450 millions d'euros et garantit des revenus annuels "globalement stables pour Eutelsat à moyen terme", a précisé le groupe français.

Eutelsat a également ajouté que "le contrat comporte diverses options d'extension futures qui représentent un potentiel de chiffre d'affaires additionnel."

La flotte de satellites HOTBIRD forme l'un des plus grands systèmes de télédiffusion par satellite en couverture de l'Europe. Elle sera optimisée grâce à l'entrée en service de deux satellites HOTBIRD de dernière génération, qui seront lancés en 2021 en remplacement des satellites opérés actuellement à 13° Est, pôle de référence d'Eutelsat pour la télédiffusion.

Rodolphe Belmer, directeur général d'Eutelsat, a déclaré : "Cet accord garantit la continuité du service sur le long terme pour les millions de foyers italiens qui dépendent du satellite pour recevoir leurs programmes de télévision. Il témoigne de l'efficacité du satellite, aussi bien aujourd'hui que dans le futur, en tant qu'infrastructure dédiée à la télédiffusion en Europe de l'Ouest capable d'atteindre des régions situées à l'écart des réseaux terrestres."

