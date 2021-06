Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : renforcement du partenariat avec Overon Cercle Finance • 21/06/2021 à 12:21









(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce aujourd'hui renforcer son partenariat avec Overon, spécialiste du marché des services par satellite, concernant la capacité disponible à la position orbitale 10° Est d'Eutelsat Communications. 'L'accord pluriannuel et multi-répéteurs portant sur des ressources à faisceau large en bande Ku prévoit une augmentation de la capacité à compter de 2023 en comparaison avec le contrat actuel', précise Eutelsat. Client d'Overon, EUMETSAT (l'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques chargée de la surveillance du climat, de la météorologie et de l'environnement depuis l'espace) profitera des nouvelles capacités délivrées par le satellite EUTELSAT 10B, de nouvelle génération. 'Nous sommes ravis de consolider notre partenariat avec Overon et d'accompagner EUMETSAT dans activités cruciales de surveillance de la météorologie et du climat', a réagi Philippe Oliva, directeur commercial chez Eutelsat.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris +0.70%