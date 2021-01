Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : renforce ses accords avec Liquid en Afrique Cercle Finance • 26/01/2021 à 10:20









(CercleFinance.com) - Liquid telecom, le premier groupe de télécommunications africain, a renouvelé et étendu ses accords de capacité en bande Ku sur le satellite Eutelsat 7B d'Eutelsat Communications. Dans le cadre de cet accord pluriannuel portant sur plusieurs répéteurs, Liquid Telecom exploitera davantage la couverture de l'Afrique subsaharienne pour étendre ses services VSAT. Les clients bénéficieront ainsi d'un accès Internet rapide et fiable, même dans les coins les plus reculés de la région. Philippe Oliva, directeur commercial d'Eutelsat, a déclaré ' En travaillant ensemble pour renforcer encore nos liens, nous pouvons faire en sorte que la combinaison des couvertures satellitaires d'Eutelsat en Afrique subsaharienne et de l'expertise inégalée de Liquid Telecom sur le marché des VSAT puisse offrir les meilleurs niveaux de service possibles aux clients de Liquid sur tout le continent'.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris +1.33%