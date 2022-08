Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: remontée continue depuis les 7E information fournie par Cercle Finance • 10/08/2022 à 10:08









(CercleFinance.com) - Eutelsat aligne une suite quasi-ininterrompue de séances haussières depuis son plongeon des 25 et 26 juillet jusqu'à 7E. Une prolongation de cette remontée en pente douce pourrait amener le titre à combler le petit gap ouvert le 25 juillet sous les 10,4E.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris +5.33%