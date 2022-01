Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: rejoint l'initiative #StOpE contre le sexisme information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 17:12









(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce rejoindre l'initiative #StOpE qui fédère déjà plus de 150 organisations, entreprises, associations et grandes écoles pour lutter contre le sexisme dit ' ordinaire ' au travail.



Le Groupe poursuit ainsi son engagement en faveur de la mixité sur lequel des avancées significatives ont été enregistrées au cours des dernières années : l'entreprise compte actuellement plus de 30% de femmes, y compris parmi ses managers et ses instances dirigeantes, indique Eutelsat.



La société rapporte que les femmes représentent près de la moitié des personnes recrutées en 2021 et que le congé de paternité a été étendu aux principaux pays au sein desquels le Groupe opère.





