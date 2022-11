Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : rechute sous les 10E information fournie par Cercle Finance • 01/11/2022 à 11:05









(CercleFinance.com) - Eutelsat bute sur 10,2E (résistance oblique moyen terme) et rechute sous les 10E: peut-être une simple temporisation alors que le comblement du 'gap' des 10,4E du 22 juillet semblait imminent.

Au-delà, le principal objectif demeure 11E, puis 11,3E (zénith des 2 et 26 juin).



Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -1.72%