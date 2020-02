Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : rechute sous 13,5E, objectif 12,9E Cercle Finance • 05/02/2020 à 09:27









(CercleFinance.com) - Eutelsat rechute sous 13,5E après avoir échoué à se redresser au contact de l'ex-support des 14,13E du 9 octobre. La dernière oscillation entre 15,3E et 14,1E valide un potentiel de repli vers 12,9E... mais la dynamique baissière ne sera pas épuisée pour autant.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -1.30%