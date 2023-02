Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : rebondit sur 6,36E, résistance à 6,89E information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 15:13









(CercleFinance.com) - Eutelsat va t'il invalider le signal baissier apparu avec la brusque cassure des 6,89E ?

Le titre rebondit sur 6,36E (plancher historique) et se hisse vers 6,86E... ce qui le laisse en situation de grande vulnérabilité, avec aucun support identifiable à court ou moyen terme.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris +5.42%