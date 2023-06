Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: réalise une cession sur l'Europe information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 18:02









(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce la signature d'un accord portant sur la cession de ses activités de vente au détail de services haut débit en Europe à un opérateur privé reconnu pour son expertise.



Les activités visées par cette cession englobent celles de la filiale Bigblu Operations Ltd ainsi que les autres activités de vente au détail réalisées au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Pologne, en Hongrie et en Grèce.



' Ce modèle de distribution privilégié par le Groupe se verra renforcé par l'entrée en service attendue au second semestre 2023 du satellite KONNECT VHTS doté de 230 faisceaux sur l'Europe et la région MENA ' indique le groupe..





