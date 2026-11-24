L'opérateur satellitaire a dévoilé les résultats définitifs de son offre de rachat en numéraire portant sur ses obligations senior existantes à taux fixe de 1,500% arrivant à échéance en 2028, d'un montant nominal total en circulation de 600 millions d'euros.

Lancée le 16 novembre 2026 et clôturée le 23 novembre, l'opération a permis à Eutelsat de racheter un montant principal cumulé de 496,9 millions d'euros, intégralement accepté sans application de facteur de proratisation. Le groupe s'était pourtant déclaré prêt, dès le 17 novembre, à racheter l'intégralité des 600 millions d'euros en circulation. A l'issue de cette transaction, le montant nominal des obligations existantes restant en circulation s'élèvera à 103,1 millions d'euros.

Cette opération de gestion de dette s'inscrit en parallèle de l'émission de nouvelles obligations senior non garanties libellées en euros par la maison mère, Eutelsat Communications S.A., dont le prix a été fixé le 17 novembre. Le règlement-livraison de l'offre de rachat, au cours duquel la société versera le prix d'achat ainsi que les intérêts courus aux porteurs qualifiés concernés, est prévu le 26 novembre 2026, sous réserve de la réalisation (ou de la renonciation par Eutelsat) des conditions liées au règlement des nouvelles obligations.