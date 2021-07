Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : pulvérise le palier des 10E et le support des 9,8E information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 10:58









(CercleFinance.com) - Plomb par un recul de -28% de son résultat net, Eutelsat plonge de -7% et pulvérise le palier des 10E puis surtout le support des 9,8E des 29 juin puis 9 et 19/20 juillet. Le titre enfonce dans la foulée l'ex-support des 9,48E des 25 janvier et 8 février et se dirige vers un retracement du plancher des 9,1E du 23/11/2020 et probablement le test des 8,6E par la règle du balancier (11/9,8E).

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -7.85%