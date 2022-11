Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : pullback sous les 9,45E information fournie par Cercle Finance • 15/11/2022 à 11:02









(CercleFinance.com) - Eutelsat a ricoché sous la résistance oblique qui gravite vers 10,15E et le pullback se prolonge sous les 9,45E (support court terme): il y de grandes chance que la décrue se poursuive en direction des 'gaps' des 8,93E du 25/10 puis des 8,705E du 24/10.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -5.79%