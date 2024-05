Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eutelsat: protocole d'accord avec YahClick information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 15:33









(CercleFinance.com) - Le groupe Eutelsat annonce avoir signé un protocole d'accord avec YahClick, la branche solutions de données d'Al Yah Satellite Communications Company (Yahsat), qui permettra à YahClick de profiter de la capacité du satellite géostationnaire Eutelsat Konnect.



Cette collaboration vise à améliorer les offres de Yahsat et à stimuler la croissance de son empreinte de large bande satellitaire en Afrique, notamment en Éthiopie, où Yahsat bénéficiera de droits exclusifs.



Eutelsat Konnect, en service depuis novembre 2020, est un satellite à haut débit offrant 75 Gbps de capacité à travers 65 faisceaux spot, progressivement transférés pour une couverture dédiée à l'Afrique.



'Ce partenariat nous permettra d'améliorer encore notre portefeuille et de stimuler la croissance de nos services de large bande 'YahClick' pour les marchés de consommation et d'entreprise', a commenté Sulaiman Al Ali, directeur commercial de Yahsat.





