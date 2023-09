Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: programme de rachat limité d'actions information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce que son conseil d'administration vient d'approuver un programme de rachat limité d'actions ordinaires, portant sur un montant maximum de 381.804 euros, soit 58.739 actions.



Ce programme limité, qui sera finalisé fin septembre, a pour objet l'acquisition d'actions dans le contexte de l'arrivée à échéance de plans d'actions mis en place dans le cadre de la rémunération à long terme de certains mandataires sociaux.



Il sera mis en oeuvre par BNP Paribas Exane agissant en qualité d'intermédiaire auprès des systèmes multilatéraux de négociation (SMN) sur lesquels les actions Eutelsat sont négociées et sur le marché réglementé d'Euronext Paris.





