Eutelsat : prise de participation au capital de OneWeb

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce ce mercredi soir avoir finalisé sa prise de participation au capital de OneWeb pour un montant de 550 millions de dollars. Sous réserve que les prises de participation au capital de OneWeb annoncées ultérieurement par Bharti et Hanwha soient elles-aussi conclues, Eutelsat détiendra alors une participation de 17,6% dans cette société. 'Nous nous félicitons de conclure cet investissement dans OneWeb, qui nous ouvre les portes de l'orbite terrestre basse. Nous nous réjouissons de pouvoir travailler en collaboration avec OneWeb à mesure que se profile la mise en service opérationnel de sa flotte, avec près de 50% de la constellation désormais en orbite', a commenté Rodolphe Belmer, directeur général d'Eutelsat.

