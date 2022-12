Eutelsat plus pessimiste après l'arrêt de la diffusion de chaînes en Russie et en Iran

(AOF) - Eutelsat a abaissé sa prévision de chiffre d’affaires annuel à la suite de la cessation des activités de diffusion de certaines chaînes en Russie et en Iran. L’opérateur de satellites met ainsi en œuvre l’ensemble des mesures restrictives adoptées par les instances de régulation françaises et européennes compétentes.

Au titre de l'exercice 2022-2023, la mise en œuvre de ces mesures devrait avoir un impact négatif cumulé se situant dans une fourchette comprise entre 10 et 15 millions d'euros sur le chiffre d'affaires du groupe, et entre 15 et 20 millions d'euros sur l'Ebitda, prenant en compte les coûts et risques de recouvrement. L'impact sur le cash-flow libre discrétionnaire ajusté du groupe au titre de l'exercice 2022-2023 est estimé à environ 10 millions d'euros.

L'objectif de l'opérateur de satellites pour l'exercice 2022-2023 s'agissant du chiffre d'affaires des activités opérationnelles est ainsi mécaniquement ajusté, et est désormais compris entre 1,135 et 1,165 milliard d'euros. Il visait auparavant des revenus compris entre 1,15 milliard d'euros et 1,18 milliard d'euros. L'objectif de cash-flow libre discrétionnaire ajusté attendu en moyenne à 420 millions d'euros par an pour l'exercice 2022-2023 et l'exercice 2023-2024 est confirmé.