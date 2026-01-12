 Aller au contenu principal
Eutelsat, plus forte hausse du SRD à la mi-séance du lundi 12 janvier 2026
information fournie par AOF 12/01/2026 à 12:10

(AOF) - Eutelsat (+8,82% à 2,08 euros)

Airbus Defence and Space annonce avoir remporté un contrat auprès d'Eutelsat pour la construction de 340 satellites supplémentaires OneWeb en orbite basse (LEO) qui assureront la continuité opérationnelle de la constellation OneWeb.

EUTELSAT COMMUNICATIONS

=/ Points clés /=

- Premier opérateur de satellites GEO-LEO intégré, doté d’une flotte de 34 satellites géostationnaires et d’une constellation orbite basse de + 650 satellites, créé en 1977 ;

- Chiffre d’affaires de 1,23 Mds€, réparti entre la video pour 50 % dont les services au gouvernement pour 17 %, le haut débit fixe pour 20 % puis le haut débit mobile pour 13 %, et connectivité pour 50 % dont les services via GEO pour 35 % et via LEO pour 15 % ;

- Activité réalisée à 51 % en Europe, 24 % dans les Amérique et 24 % en Afrique-Moyen-Orient, zone en forte croissance ;

- Ambition : renforcement des positions dans la connectivité, pénétration des marchés de satellites en orbite basse et hybrides GEO/LEO, via la génération maximale de liquidités ;

- Capital détenu depuis le 8 décembre 2025, à 29,65 % par l’Etat français, à 17,88 % par l’indien Bharti, à 10,89 % par le gouvernement britannique, à 7,46 % par CMA-CGM, et à 4,99 % par le Fonds stratégique de participation ;

- Changement de gouvernance depuis le 4 août : Eric Labaye préside le conseil de 10 administrateurs, Sunil Bharti Mittal étant vice-président et Jean-François Fallacher directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- fortes ambitions dans les satellites LEO, notamment pour le secteur maritime et aéronautique, avec 4 Mds€ d’investissements de 2026 à 2031 notamment dans la constellation LEO multi-orbites IRIS,

- accélération de la croissance dans les services aux gouvernements, les efforts commerciaux étant focalisés sur les marchés B2B et B2G,

- préservation de la robustesse financière par cession partielle de la partie passive des infrastructures terrestres (produit attendu début 2026) et par appel au marché,

- Stratégie environnementale aux objectifs chiffrés attendus au cours de l’exercice :

- structurée entre la gestion de la flotte spatiale dans le cadre de l’initiative Net Zero Space-éviter la congestion, supprimer tous les débris spaciaux et diminuer l'impact de fin de vie des satellites- et l'optimisation de l'impact des opérations terrestres,

- en cours d’audit avant définition des objectifs de réduction des émissions de CO2 ;

- Visibilité de l’activité avec un carnet de commandes de 3,5 Mds€ à fin septembre, soit 2,8 fois le chiffre d’affaires annuel, issu à 58 % de la connectivité et renforcé par la signature en juillet d’un contrat de 10 Mds€ sur dix ans avec le ministère de la défense français ;

- Situation financière dégradée (autofinancement libre négatif mais disponibilités de 1,07 Md€) en voie d’assainissement par l’augmentation de capital de 1,5 Md€ de fin novembre, qui ramènera le levier de la dette à 2,5 vs 3,92.

=/ Défis /=

-Montée de la concurrence dans le non-militaire : lancements de Telesat puis des satellites Netflix 3, et Amazon Kupler ;

- Après finalisation de l’augmentation de capital,d’un montant de 828 M€ réservée à l’Etat français, à l’indien Bharti Space, au gouvernement britannique, à CMA-CGM et au Fonds stratégique de participation, lancement du 28 novembre au 6 décembre d’un appel au marché de 672 M€ au prix unitaire de 1,35 € (les 5 grands actionnaires s’étant engagés sur 71 % de la souscription) ;

- Capacité à obtenir l’octroi de crédits d’exports qui financeraient 50 à 70 % des investissements et à négocier un report d’échéances de la dette, indispensables à la participation au projet européen de constellation souveraine IRIS 2 ;

- Après un effritement des revenus au 1 er trimestre, objectifs 2025-26 confirmés : revenus stables, ’excédent brut d’exploitation en léger repli et investissements industriels vers 1-1,1 Md€ ;

- Perspectives 2028-29 : revenus entre 1,5 et 1,7 Md€ porté par le LEO et la demande en connectivité souveraine et marge d’EBITDA d’au moins 60 % ;

- Suspension du dividende.

Valeurs associées

EUTELSAT
2,0950 EUR Euronext Paris +9,34%
