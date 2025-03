Eutelsat, plus forte baisse du SRD à la mi-séance du mercredi 12 mars 2025

(AOF) - Eutelsat (- 15,71% à 6,33 euros)

L'action de l'opérateur de satellites retombe après 2 séances de forte hausse. Le secteur a récemment connu un fort regain d'intérêt du fait de l'évolution du contexte géopolitique. La constellation en orbite basse OneWeb d'Eutelsat est une concurrente de Starlink.

Points clés

- Deuxième opérateur mondial de satellites de télécoms créé en 1977, avec une part de marché de 16 % ;

- Chiffre d’affaires de 1,16 Md€ généré par 34 satellites en opération, réparti entre la vidéo pour 62 %, les data et vidéo professionnelles pour 14 %, le haut débit fixe pour 16 %, les services aux gouvernements pour 12 % et la connectivité mobile pour 10 % ;

- Diversité internationale entre l'Europe (28 %), les Amérique (21 %), l'Afrique du nord-Moyen-Orient (20 %), l'Europe centrale (12 %), l'Afrique sub-saharienne (8 %), la Russie (8 %) ;

- Modèle d'affaires fondé sur la génération d’autofinancement libre via des contrats de 10 à 15 ans -durée de vie d'un satellite- et le retour à la croissance via la vidéo et à la connectivité ;

- Capital détenu à 25,9 % par BPIFrance, à 10,4 % par CMA-CGM, 7,9 % par le Fonds stratégique d’investissement et à 5,2 par Bharti, Dominique d'Hinnin présidant le conseil d'administration de 11 membres et Eva Berneke nouvelle directrice générale ;

- Situation financière maîtrisée avec une dette nette de 2,8 Mds€ (levier de la dette de 3,4), face à un autofinancement libre de 462 M€ et 1,5 Md€ de liquidités.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires : accélération de la croissance dans la vidéo (Haut débit avec ViaSat et Haute définition) et dans la connectivité, réorganisées en 2 pôles avec 4 défis :

- lancement de la solution de services managés Eutelsat Advance,

- projet Comète de retour à la croissance,

- entrée en service de capacités substantielles à partir de l’exercice 2023-24,,

- intégration totale de OneWeb, détenu à 22,9 % ;

- Stratégie d'innovation intégrée au modèle d'affaires ;

- Stratégie environnementale :

- structurée entre la gestion de la flotte spatiale dans le cadre de l’initiative Net Zero Space-éviter la congestion, gérer les débris spatiaux et diminuer l'impact de fin de vie des satellites- et l'optimisation de l'impact des opérations terrestres,

- en cours d’audit avant définition des objectifs de réduction des émissions de CO2 ;

- Attente du 2nd versement, de 382 M€, dû par la Commission fédérale américaine des communications;

- Visibilité de l’activité avec un carnet de commandes de 3,4 Mds€ et, pour OneWeb, de 900 M€.

Défis

- Gain de contrats au Brésil et, en Asie, partenariat avec Thaicom ;

- Après une hausse de 36 % du bénéfice net, objectifs 2023-24 d’un autofinancement libre de 420 M€ et d’un retour à la croissance des revenus

- Suspension du dividende jusqu’en 2025 en raison de l’intégration future de OneWeb.