Eutelsat, plus forte baisse du SBF 120 et du SRD à la clôture du vendredi 20 décembre 2024

(AOF) - Eutelsat (-7,91% à 2,47 euros)

L'opérateur de satellites a enregistré une troisième séance de suite dans le rouge. Le 18 décembre, S&P a abaissé sa note de crédit long terme de "B" à "B-". L'agence de notation pense qu'Eutelsat est confronté à un environnement concurrentiel de plus en plus difficile, compte tenu de l'expansion de Starlink sur les marchés interentreprises, de l'arrivée prochaine d'Amazon Kuiper et d'autres concurrents en orbite basse dans les années à venir. Le titre s'effondre de près de 40% depuis le début de l'année.

Points clés

- Deuxième opérateur mondial de satellites de télécoms créé en 1977, avec une part de marché de 16 % ;

- Chiffre d’affaires de 1,16 Md€ généré par 34 satellites en opération, réparti entre la vidéo pour 62 %, les data et vidéo professionnelles pour 14 %, le haut débit fixe pour 16 %, les services aux gouvernements pour 12 % et la connectivité mobile pour 10 % ;

- Diversité internationale entre l'Europe (28 %), les Amérique (21 %), l'Afrique du nord-Moyen-Orient (20 %), l'Europe centrale (12 %), l'Afrique sub-saharienne (8 %), la Russie (8 %) ;

- Modèle d'affaires fondé sur la génération d’autofinancement libre via des contrats de 10 à 15 ans -durée de vie d'un satellite- et le retour à la croissance via la vidéo et à la connectivité ;

- Capital détenu à 25,9 % par BPIFrance, à 10,4 % par CMA-CGM, 7,9 % par le Fonds stratégique d’investissement et à 5,2 par Bharti, Dominique d'Hinnin présidant le conseil d'administration de 11 membres et Eva Berneke nouvelle directrice générale ;

- Situation financière maîtrisée avec une dette nette de 2,8 Mds€ (levier de la dette de 3,4), face à un autofinancement libre de 462 M€ et 1,5 Md€ de liquidités.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires : accélération de la croissance dans la vidéo (Haut débit avec ViaSat et Haute définition) et dans la connectivité, réorganisées en 2 pôles avec 4 défis :

- lancement de la solution de services managés Eutelsat Advance,

- projet Comète de retour à la croissance,

- entrée en service de capacités substantielles à partir de l’exercice 2023-24,,

- intégration totale de OneWeb, détenu à 22,9 % ;

- Stratégie d'innovation intégrée au modèle d'affaires ;

- Stratégie environnementale :

- structurée entre la gestion de la flotte spatiale dans le cadre de l’initiative Net Zero Space-éviter la congestion, gérer les débris spatiaux et diminuer l'impact de fin de vie des satellites- et l'optimisation de l'impact des opérations terrestres,

- en cours d’audit avant définition des objectifs de réduction des émissions de CO2 ;

- Attente du 2nd versement, de 382 M€, dû par la Commission fédérale américaine des communications;

- Visibilité de l’activité avec un carnet de commandes de 3,4 Mds€ et, pour OneWeb, de 900 M€.

Défis

- Gain de contrats au Brésil et, en Asie, partenariat avec Thaicom ;

- Après une hausse de 36 % du bénéfice net, objectifs 2023-24 d’un autofinancement libre de 420 M€ et d’un retour à la croissance des revenus

- Suspension du dividende jusqu’en 2025 en raison de l’intégration future de OneWeb.