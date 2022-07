Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: plonge de près de -20% vers 8,45E information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 12:17









(CercleFinance.com) - C'est le scénario de rupture baissière imparable : le titre pulvérise son support des 10,4E (du 10 mai et 12 juillet en intraday) via un 'gap' puis une chute de -8% en 5 minutes.

Eutelsat Communications (qui pèse désormais moins de 2MdsE de capitalisation) a confirmé avoir engagé des discussions avec ses co-actionnaires dans OneWeb (valorisé 3,3MdsE), en vue d'une éventuelle fusion des 2 sociétés par échange d'actions.

Eutelsat semble se diriger tout vers le retracement du plancher des 8,1E des 16 mars, 29 juin puis des 1er et 13 octobre 2020.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -16.73%