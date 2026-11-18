Eutelsat Communications annonce avoir procédé à une offre portant sur un montant nominal global de 600 MEUR de nouvelles obligations senior libellées en euros et arrivant à échéance en 2032. Ces titres porteront intérêt à un taux annuel de 7,750% et seront émis à 100% de leur valeur nominale.

Le 16 novembre, l'opérateur de satellites avait annoncé le lancement d'une offre de rachat portant sur ses obligations existantes d'un montant de 600 MEUR, assorties d'un taux d'intérêt de 1,500% et arrivant à échéance en 2028, admises aux négociations à la Bourse de Luxembourg, pour un montant nominal total maximal égal à celui des nouvelles obligations.

À la suite de la fixation du prix des nouvelles obligations, Eutelsat annonce ce jour que le montant maximal d'acceptation est fixé à 600 MEUR. L'offre de rachat expirera le 23 novembre à 16 h 00 (heure de Paris) et ses résultats devraient être annoncés dès que possible le 24 novembre.

La société prévoit d'utiliser le produit brut de l'offre, si celle-ci est réalisée, pour financer le rachat des obligations existantes dans le cadre de l'offre de rachat, payer les frais et dépenses liés aux transactions et financer sa trésorerie.

Tout produit de l'offre qui ne serait pas immédiatement utilisé dans le cadre de l'offre de rachat sera conservé sur un compte de trésorerie au bilan jusqu'à son utilisation pour financer les rachats ou les remboursements des obligations existantes, au plus tard à leur date d'échéance.

Le règlement-livraison des nouvelles obligations est prévu le 25 novembre, sous réserve des conditions de réalisation usuelles, et celui de l'offre de rachat est prévu le 26 novembre, sous réserve du règlement-livraison des nouvelles obligations.