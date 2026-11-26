Eutelsat poursuit sa glissade à la Bourse de Paris. Déjà en repli de 3,4% hier, le titre de l'opérateur satellitaire français abandonne de nouveau 3,4% ce jeudi, accusant la plus forte baisse du SBF 120. En cause, une dégradation de Deutsche Bank, qui abaisse sa recommandation de "conserver" à "vendre" et ramène son objectif de cours de 2,10 à 1,30 EUR.

Si le courtier voit d'un bon oeil le soutien de l'Europe au développement d'un réseau satellitaire souverain, dont bénéficient Eutelsat et son concurrent SES, il s'inquiète des besoins de financement du groupe à moyen terme.

Le soutien européen se traduit notamment par une prise en charge d'environ 75% du financement de la constellation IRIS et ouvre de nouvelles perspectives de revenus, sans toutefois qu'aucun engagement ferme n'ait été pris à ce stade.

D'ici à la mise en service commerciale du réseau IRIS en orbite basse, attendue en 2032, Eutelsat devra engager un coûteux programme de renouvellement de sa constellation de satellites de première génération.

Bien que ces investissements soient déjà intégrés aux prévisions à moyen terme de la direction, l'analyste Roshan Ranjit redoute une détérioration du levier financier du groupe.

Les ambitions spatiales européennes constituent ainsi une opportunité stratégique pour Eutelsat, mais les contraintes financières liées au renouvellement de ses infrastructures incitent Deutsche Bank à la prudence.

La banque allemande maintient en revanche sa recommandation à l'achat sur SES.

Depuis le début de l'année, le titre Eutelsat se replie de 11%.