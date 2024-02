Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eutelsat: partenariat renforcé avec Universal Satcom information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - Eutelsat Group annonce renforcer son partenariat avec Universal Satcom, spécialiste de l'intégration de systèmes de télécommunications par satellite, dont le siège est à Dubaï, avec lequel l'opérateur français de satellites travaille depuis plusieurs années.



Avec le nouvel accord pluriannuel, Universal Satcom s'appuiera sur les solutions maritimes géostationnaires ADVANCE en bande Ku d'Eutelsat pour accroître sa couverture dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), mais aussi dans le reste du monde.



'Une connectivité maritime exempte de toute entrave est primordiale pour les compagnies pétrolières et gazières dont les navires acheminent de telles ressources aux quatre coins de la planète', commente Cyril Dujardin, co-président de la branche connectivité d'Eutelsat.





