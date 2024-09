Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eutelsat: partenariat pluriannuel avec SoftBank information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Eutelsat Group annonce la signature d'un partenariat pluriannuel au terme duquel le groupe japonais SoftBank pourra intégrer à son portefeuille les services de connectivité en orbite terrestre basse (LEO) d'Eutelsat OneWeb.



SoftBank pourra proposer à ses clients, parmi lesquels des entreprises et des administrations publiques, des services 'de grande qualité, assortis de garanties de bande passante et de débits élevés, favorisant l'essor de ses services de communication par satellite'.



Une interconnexion directe avec le réseau privé 'SmartVPN' de SoftBank permettra de renforcer la sécurité des communications. Le périmètre visé concerne d'abord le Japon, mais pourra s'étendre ensuite à des clients japonais dans d'autres territoires.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. 4,41 EUR Euronext Paris 0,00%