Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eutelsat: partenariat avec Sat One en Australasie information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - Eutelsat Group annonce la signature d'un partenariat avec Sat One pour l'activation inédite de services terrestres dans les régions isolées du Nord et du Sud de l'Australie, de services maritimes dans les eaux australiennes et d'un service commercial en Nouvelle-Zélande.



Cet accord pluriannuel représentant plusieurs millions de dollars s'appuiera sur la constellation de satellites LEO d'Eutelsat OneWeb, à présente opérationnelle sur les territoires australien et néo-zélandais.



Cette activation, permettant des services de connectivité à haut débit et à faible latence, s'inscrit dans le prolongement du lancement, le mois dernier, des liaisons de raccordement (backhaul) LEO d'Eutelsat OneWeb en Australie par l'opérateur australien Telstra.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -0.80%