Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : partenariat avec Intelsat sur la position 48° Est Cercle Finance • 30/07/2020 à 08:50









(CercleFinance.com) - Eutelsat et Intelsat annoncent un partenariat à long terme visant à sécuriser la position orbitale 48° Est. Le satellite Eutelsat Quantum, dont le lancement est prévu d'ici fin 2020, sera exploité à cette position, où les deux opérateurs détiennent des droits orbitaux. 'La position 48° Est qui offre une couverture large, notamment de la région MENA, répond parfaitement aux exigences spécifiques des autorités gouvernementales qui comptent parmi les clients de cette position orbitale', affirment-ils. Conformément à l'accord pluriannuel, la capacité disponible sur Eutelsat Quantum sera commercialisée par les deux opérateurs, ce qui permettra d'optimiser le potentiel commercial du satellite et d'en accélérer la montée en puissance.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -1.15%