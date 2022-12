Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: nouvelle convention avec l'ONG TSF information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Eutelsat et Télécoms Sans Frontières (TSF), première ONG spécialisée dans les télécommunications d'urgence, annoncent la signature d'une convention de mécénat pluriannuelle, prenant la suite d'un partenariat initié en 2007.



Le soutien d'Eutelsat permet à cette ONG d'équiper en quelques heures une communauté ou une cellule de crise d'une liaison à haut débit pour l'envoi de données, d'images ou de communications vocales, dans des zones de conflits et de catastrophes naturelles.



En devenant désormais mécène de TSF, l'opérateur de satellites consolide son appui financier et permet à l'ONG de renforcer sa capacité à répondre aux défis de communications liés aux situations de crises.





