Eutelsat: nouvel accord avec United Group

(CercleFinance.com) - Eutelsat Group annonce avoir été sélectionné par United Group, pour consolider ses activités de diffusion sur deux de ses hotspots vidéo phares, de façon à maximiser la portée de son audience sur son empreinte en Europe du Sud-Est.



Il explique qu'en combinant les positions 13° Est et 16° Est, les plateformes Total TV, Nova et Vivacom d'United Group peuvent atteindre des audiences régionales domestiques et au-delà en Grèce, en Bulgarie et en ex-Yougoslavie.



Selon Eutelsat, le renouvellement de cet accord pluriannuel et multi-transpondeur avec United Group, confirme sa position de premier opérateur de diffusion par satellite servant des fournisseurs direct-to-home (DTH).





