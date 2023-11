Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : nouveau plus bas à 3,64E, les 3,45E en vue information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 10:18









(CercleFinance.com) - Eutelsat -récemment dégradé par Fitch- poursuit sa glissade façon toboggan depuis 18 séances (pullback survenu sous 4,588E les 5 et 6 novembre) et inscrit un nouveau plus bas à 3,64E.

La dernière oscillation entre 4 et 4,58E induisait un potentiel de repli jusque sur un nouveau plancher historique 3,40/3,45E... il ne s'en faut plus que de -5%.









Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -2.66%