Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eutelsat: nouveau partenariat avec Paratus South Africa information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 16:53









(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce la signature d'un partenariat entre Eutelsat OneWeb et Paratus South Africa, acteur majeur des services de connectivité spécialisés proposant déjà des services en orbite géostationnaire (GEO) dans le cadre du partenariat établi de longue date avec Eutelsat Group.



Grâce à ce nouveau partenariat, Paratus pourra élargir son offre de services de connectivité par satellite à travers une offre conjointe de services GEO/LEO ciblant les clients situés dans les régions les plus reculées d'Afrique du Sud.



Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les services d'Eutelsat OneWeb seront intégrés au sein du grand réseau fibre de Paratus qui couvre plus de 20 000 km du territoire en Afrique subsaharienne afin de permettre à ce dernier de proposer à ses clients des solutions exclusives ' particulièrement performantes ' dans le domaine de la connectivité.







Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -2.82%