Eutelsat noue un partenariat avec Deutsche Telekom dans l'Internet par satellite

(AOF) - Eutelsat Communications et Deutsche Telekom ont annoncé la signature d'un accord portant sur la distribution par l'opérateur de télécommunications allemand de services haut débit par satellite via le satellite Eutelsat Konnect. L'accord signé prévoit la commercialisation de ces offres Internet à haut débit auprès des foyers allemands disposant d'une connexion Internet réduite, dès la fin de 2021. Deutsche Telekom et Eutelsat ont en outre convenu de réfléchir à la possibilité d'élargir leur partenariat dans le futur.

Ainsi, dans le cadre de cette coopération renforcée, Deutsche Telekom pourrait proposer ses propres produits en s'appuyant sur les infrastructures actuelles et futures d'Eutelsat.

Deutsche Telekom et Eutelsat expérimentent actuellement une première mise en œuvre dans la ville d'Heimerzheim où les inondations du mois de juillet ont gravement endommagé les réseaux terrestres.

Entré en service en novembre 2020, Eutelsat Konnect est doté d'une capacité totale de 75 Gbps pouvant proposer des débits allant jusqu'à 100 Mbps aux particuliers et aux entreprises en situation de fracture numérique. Ce satellite dessert l'ensemble du territoire allemand, ainsi que 14 autres pays d'Europe.