Eutelsat: nomination du nouveau Directeur financier information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 18:10









(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications a annoncé la nomination de Christophe Caudrelier au poste de Directeur financier du Groupe, avec effet au plus tard le 2 janvier 2023.



Sa nomination intervient suite à l'annonce faite par la Directrice financière Sandrine Téran de son départ du Groupe dans le but de se consacrer à d'autres projets professionnels.



' Je suis convaincue que l'expérience de Christophe dans le domaine d'une finance fortement orientée métiers et son parcours international seront des atouts précieux pour Eutelsat ', a déclaré Eva Berneke, Directrice générale d'Eutelsat.





