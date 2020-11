Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : nomination d'un nouveau directeur technique Cercle Finance • 10/11/2020 à 09:57









(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce la nomination de Pascal Homsy en qualité de directeur technique à partir de janvier. Succédant à Yohann Leroy qui a décidé de poursuivre sa carrière professionnelle en dehors du groupe, il siégera au comité exécutif. Pascal Homsy rejoint Eutelsat après avoir travaillé pour Thales Alenia Space dont il a dirigé les activités 'space telecommunication'. Son parcours couvre une trentaine d'années à des postes de responsabilité au sein de grands groupes dont Alcatel/Lucent/Nokia et Atos.

