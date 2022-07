Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: Moody's met sa note sous surveillance négative information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 16:43









(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a annoncé vendredi avoir placé sous surveillance négative sa notation 'Baa3' sur Eutelsat suite à l'annonce de son projet de fusion avec OneWeb.



L'agence de notation financière explique que cette mise sous surveillance négative reflète le risque significatif que le profil de crédit de l'opérateur satellitaire ne soit plus compatible avec sa notation d'émetteur actuelle suite au rapprochement.



Dans son communiqué, Moody's indique que son évaluation va se concentrer sur (1) les risques associés à l'opération, (2) le calendrier de réductions de coûts et d'une amélioration de la rentabilité opérationnelle, (3) les mesures de réduction de la dette et (4) le soutien éventuel qui pourrait être apporté par les Etats britannique et français au titre de leurs participations dans les sociétés concernées.



Suite à cette annonce, le titre Eutelsat perdait 0,3% vendredi. Il abandonne plus de 28% sur l'ensemble de la semaine.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -0.60%