Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : mise en service du satellite Eutelsat 7C Cercle Finance • 28/01/2020 à 11:11









(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce la mise en service du satellite Eutelsat 7C. Il est destiné aux clients en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Turquie. Ce satellite a été construit par Maxar Technologies. Il est tout-électrique, pèse 3,4 tonnes et transporte 49 répéteurs en bande Ku équivalents à 36 MHz. Il a été lancé le 20 juin 2019 depuis Kourou, en Guyane. Les équipes d'Eutelsat ont migré un certain nombre de services d' Eutelsat 7A vers Eutelsat 7C, notamment la plate-forme turque de télévision payante Digiturk, le radiodiffuseur national turc TRT ainsi que Globecast UK en couverture de l'Europe et du Moyen-Orient.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris +0.11%