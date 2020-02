EUTELSAT : les résultats semestriels bien accueillis

(AOF) - Eutelsat (+2,40% à 13,46 euros) figure parmi les principales progressions de l'indice SBF 120, l'opérateur de satellites ayant confirmé ses objectifs annuels à l'occasion de ses résultats semestriels. A fin décembre, le résultat net, part du groupe, a reculé de 6,4% à 150,4 millions d'euros, et l'Ebitda a baissé de 4,4% à 495,5 millions d'euros. Eutelsat affiche ainsi une marge d'Ebitda de 77,8% en repli de 1 point.

L'opérateur de satellites explique la pression sur la rentabilité par la baisse du chiffre d'affaires ainsi que par la hausse des coûts liés à l'application de Haut Débit Fixe, qui est partiellement compensée par une forte discipline en matière de coûts sur les activités historiques.

Le chiffre d'affaires a reculé de 3,3% à 636,6 millions d'euros. Le chiffre d'affaires des activités opérationnelles a, lui, reculé de 3,7% à 635,8 millions d'euros. Ce dernier a reculé de 4,9% à données comparables.

Eutelsat a confirmé ses objectifs. Pour l'exercice 2019-20, il vise un chiffre d'affaires situé entre 1,27 et 1,315 milliard d'euros au titre des activités opérationnelles, avec une probabilité plus élevée de se situer dans la moitié inférieure de cette fourchette.

" Tous les autres objectifs financiers sont également confirmés, notamment l'objectif de cash-flow libre discrétionnaire pour l'exercice 2021-22 permettant de couvrir largement le dividende ", a déclaré Rodolphe Belmer, Directeur général.

L'opérateur de satellites cible un cash-flow libre discrétionnaire d'environ 500 millions d'euros pour l'exercice 2021-22, un dividende stable ou progressif et un rachat d'au moins 100 millions d'euros de ses actions d'ici fin juin 2022, en commençant au deuxième semestre de l'exercice 2019-2011.

